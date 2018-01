Was will sie damit sagen? Tagelang hatten die Fans spekuliert – letzte Woche dann die traurige Gewissheit: Gil Ofarim (35) und seine Frau Verena lassen sich tatsächlich scheiden. Kurz nach einem Gerichtstermin, der über das Umgangsrecht für ihre beiden kleinen Kinder Leo und Anouk entscheiden sollte, macht Verena nun erneut auf sich aufmerksam: Sie teilt einen kryptischen Post via Social Media!