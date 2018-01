Die Qual der Wahl! Schon bald wird Ex-Bachelor-Babe Denise Temlitz heiraten. Der Glückliche? Berlin - Tag & Nacht-Liebling Pascal Kappés. Ihren Mister Right hat die TV-Beauty also bereits – jetzt fehlt der Berlinerin nur noch der Traum in Weiß. Promiflash begleitet das Reality-Sternchen bei seiner Anprobe im Brautmodengeschäft Crusz in der deutschen Hauptstadt und gleich drei Kleider bringen Denise' Herz zum Höherschlagen. Für welches wird sich die ehemalige Kuppelshow-Kandidatin am Ende entscheiden?