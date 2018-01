Neue Lebenszeichen von The Voice Kids-Winner Danyiom Mesmer! 2014 gewann der Stuttgarter die Castingshow an der Seite seines Coachs Henning Wehland (46). Lange Zeit war es ruhig um den heute 18-Jährigen, der sich in der Zeit nach seinem großen Erfolg erst einmal auf die Schule konzentriert hatte – jetzt greift er mit neuen Songs an! Nach seinem Titel "Echo", den er im vergangenen Jahr veröffentlichte, legt er nun mit dem neuen Song "Cravin" nach. Ganz eindeutig: Aus dem süßen Show-Liebling ist ein erwachsener Künstler geworden, der nun Kurs auf die Charts nimmt!