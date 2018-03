Seit 1998: So lange läuft die Arzt-Serie In aller Freundschaft auf ARD und kommt bereits auf über 800 Folgen. Der Erfolg der Show wundert Schauspielerin Claudia Wenzel (58) nicht. Sie spielte zwischen 2008 und 2013 und 2017 in dem Format die fiese Verwaltungsleiterin Dr. Vera Bader und weiß, warum die Sendung so beliebt ist: "Die Serie hat sich entwickelt. Und die Geschichten sind sehr gut geworden. Die Leute fühlen sich angesprochen und man kann sich rein versetzen. Es sind gut geschriebene Bücher und das ist, glaube ich, das Erfolgsgeheimnis", erzählte die 58-Jährige gegenüber Promiflash.



