Wildes Treiben bei Der Bachelor! Rosenkavalier Daniel Völz gibt in der aktuellen Staffel richtig Gas und knutscht mit den Ladys, was das Zeug hält. Und auch das eine oder andere Schäferstündchen soll sich der Unternehmer geleistet haben, sodass er angeblich vom Sender ermahnt werden musste, weil er zu viel Sex wollte. Für Niklas Schröder ein No-Go: "Ja, Bachelor heißt für mich, dass ein Mann die Frauen kennenlernt, datet und sich dann am Ende verliebt. Aber das ist ja teilweise ein Rumgemache, ein Rumgebumse da am Anfang schon, ein Rumgehure. Entschuldigung, dass ich das so sage", ärgerte sich Nik im Promiflash-Interview.