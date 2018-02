Die Sturm der Liebe -Fans sind total aus dem Häuschen: Publikumsliebling Lorenzo Patané (41) kehrt an den Fürstenhof zurück! In der zweiten und sechsten Staffel der beliebten Telenovela verkörperte der gebürtige Italiener den Sternekoch Robert Saalfeld. Nun feiert der Serien-Star sein Comeback – jedoch mit einer kleinen Veränderung!

Gleich zweimal fand der impulsive Küchenchef seine große Liebe im Fünf-Sterne-Hotel: Nach dem Tod seiner Frau Miriam (Inez Bjørg David, 35) hat sich Robert in Kinderbuchautorin Eva Krendlinger (Uta Kargel, 36) verliebt, sie geheiratet und mit ihr ein neues Leben in Verona begonnen. Nun kommt der Sohn von Werner (Dirk Galuba, 77) und Charlotte Saalfeld (Mona Seefried, 60) zurück ins bayerische Bichlheim – allerdings in Begleitung: Ehefrau Eva und Tochter Valentina (Paulina Hobratschk, 19) sind auch mit im Gepäck. "Es ist nicht mehr das alte Verhältnis: Robert kocht, Eva sorgt, Valentina ist klein... Jetzt ist alles ein bisschen anders verteilt. Die Dynamik wird anders und es gibt neue Themen, da unsere Tochter ja schon ein Teenie ist", erklärte der Schauspieler im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news.