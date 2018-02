Liebe auf den ersten Blick! Berlin - Tag & Nacht-Star Jazzy Gudd (28) aka Eule verliebte sich in ihren Mr. Right Markus bereits bei den Dreharbeiten von The Voice. Doch ein Paar wurden sie erst später. Im Promiflash-Interview kam die Sängerin beim Gedanken an ihren Schatz richtig ins Schwärmen: "Naja, ich hätte jetzt halt gedacht, so ein hübscher, großer, attraktiver Mann steht jetzt bestimmt nicht auf so etwas kleines Zugehacktes wie mich und fand den halt süß."