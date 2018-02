Den großen Knall gab es in diesem Jahr abseits vom Dschungelcamp ! Während das Format in vorigen Staffeln immer wieder mit krassen Auseinandersetzungen auffiel – unvergessen der Beef zwischen Larissa Marolt (25) und Winfried Glatzeder (72) vor vier Jahren – blieb es 2018 erstaunlich ruhig. Keifende Promis waren im Busch Mangelware, stattdessen eskalierte die Situation im Hotel, als Ex-Camper und ihre Begleiter gemeinsam das Finale anschauten.

Dass Iris nicht gut auf Matthias Mangiapane (34) zu sprechen sein würde, war kein Geheimnis: Der Chaos-Camper hatte sie bereits im Dschungel mit seinen Spitzen gegen ihre Tochter Jenny Frankhauser (25) in Rage gebracht. Beim Final-Screening mit den anderen Exbuschbewohnern und ihren Begleitern im Hotel geriet das gesellige Beisammensein aus dem Ruder. Da platzte sogar dem sonst ruhigen Peter Klein der Kragen. "Du bist derjenige, der die Stimmung hier vergiftet. Warum hast du das dem Matthias erzählt, wenn das so gar nicht stimmt!", fuhr er Matthias' Verlobten Hubert Fella (50) wütend an. In einer WhatsApp-Gruppe hatte Iris Matthias als "selbstverliebtes Arschloch" bezeichnet. Hubert hatte Matthias allerdings fälschlicherweise berichtet, dass Iris diesen Diss auf ihrem Facebook-Profil geteilt hatte.