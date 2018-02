Sie hat immer noch Bock aufs Fernsehen! Ulla Kock am Brink (56) erlangte in den 90er Jahren Kultstatus. Als Gastgeberin der "100.000 Mark Show" flimmerte sie von 1993 bis 1998 über die Bildschirme. In letzter Zeit wurde es dann ruhig um die Moderatorin. Im Promiflash-Interview verriet sie nun, dass sie bald wieder von sich hören lassen wird: "Ich schreibe Serien, so für Amazon, Netflix oder auch ZDF, ARD", gab sie ein berufliches Update.