Inci Sencer (24) kann es selbst kaum fassen: Ihre Kleine wird so schnell groß! Vor etwa zwei Monaten kam ihre Tochter Mila Jolie auf die Welt. Seither lässt die Ex-Bachelor-Kandidatin ihre Follower immer wieder am Alltag mit Baby teilhaben. Nun zeigte sie sich in einer Instagram-Story ganz staunend, als sie merkte, wie sehr ihr Schatz schon gewachsen ist.