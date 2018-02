Einmal auf den großen Laufstegen der Welt coole Designermode präsentieren – so oder so ähnlich sieht wohl der Traum vieler Germany's next Topmodel-Kandidatinnen aus. Nicht aber der von Soraya Kajevic: Die Transgender-Lady will das Erfolgsformat um Modelmama Heidi Klum (44) als ein ganz anderes Karrieresprungbrett nutzen! "Ich habe teilgenommen, um eine gewisse Reichweite aufzubauen und eigentlich im Influencer-Instagram-Bereich Fuß zu fassen", erklärt die Schweizerin im Promiflash-Interview.