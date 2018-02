Lenkt sich der Sänger mit seiner aktuellen Tour ab? Vor rund einem Monat schockte Gil Ofarim (35) mit der Trennung von Ehefrau Verena die Fans. Die große Frage: Was wird aus den beiden gemeinsamen Kindern? Das Noch-Ehepaar traf sich sogar schon im Gerichtssaal . Promiflash hat Gil gefragt, wie es ihm jetzt nach all den Schlagzeilen geht!

"Gut, vielen Dank. Alles sehr aufregend" , sagte er vor seinem Konzert in Berlin. Das Familiendrama und seine Zukunft mit Söhnchen Leo und Tochter Anouk schienen zumindest in dem Moment vergessen. Auf sein Privatleben ging der Musiker nicht weiter ein.

Ganz egal, ob Gil die Trennung noch immer in den Knochen steckt, auf der Bühne bekommt er bestimmt jede Menge Ablenkung. Kaum zu glauben, aber der Let's Dance-Sieger von 2017 rockt schon über 20 Jahre große deutsche Konzerthallen. Diese lange Karriere kann er selbst noch immer nicht fassen: "Als wäre es irgendwie gestern gewesen, dass ich 1998 auf Tour war." Was meint ihr: Hätte Gil sich ausführlicher zu seiner momentanen Gemütslage äußern sollen? Stimmt in der Umfrage am Ende des Artikels ab.