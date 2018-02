Während Jenny mit Absicht per Stretchlimousine vom Flughafen in Frankfurt am Main zu ihren Interviews transportiert wird, muss der Bachelorette-Hottie von seiner Dschungelcamp-Begleitung, Kamil Golik, befördert werden. Auf Instagram plaudert der Medienberater aus: "Ich muss David fahren. Ohne Lappen darf er nicht fahren." Eine Woche lang müsse der Eskimo Callboy-Drummer (noch) auf seine Fahrerlaubnis verzichten.