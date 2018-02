Sie geht vor allem mit einem lachenden Auge. Nach ihrem plötzlichen Show-Rausschmiss am vergangenen Mittwoch scheint Bachelor-Kandidatin Janina Weschta (24) überraschend erleichtert zu sein. In einem ersten kryptischen Posting rechnete sie nicht nur mit Dauerküsser Daniel Völz, sondern auch mit den Verantwortlichen des Formates ab. Die Produktion hätte den Zuschauern nämlich bewusst schlüpfrige Details der Poolparty aus Folge 5 vorenthalten, die den Junggesellen in ein völlig neues Licht rücken. Jetzt klärte Janina auf, was an besagtem Abend wirklich vor sich ging.

Im Gespräch mit OK! kramte die hübsche Blondine besonders tief in ihrem Gedächtnis und zog ein unerwartetes Resümee: "An dem Abend wurde wild gefeiert und das Thema Sex kam – wie schon beim Rollschuh-Date – nochmal sehr detailliert auf. Solche intimen Dinge zu thematisieren und die Damen über ihr Sexleben auszufragen, finde ich unpassend." Auch wenn sie sich bewusst gewesen sei, auf was sie sich einlässt, hätte sie einen Mann, der so ungehemmt über Intimitäten spricht, ungern ihrer Familie vorstellen wollen.

Dem Bachelor weint Janina offenbar keine Träne nach. Für ihr persönliches Leben wünsche sie sich schließlich etwas komplett anderes: "Daniel weiß einfach nicht, was er will. Ich brauche einen Mann an meiner Seite, der im Leben angekommen ist und sich wie ein richtiger Mann verhält." Könnt ihr Janina verstehen? Stimmt in der Umfrage ab.

