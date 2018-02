Was führt Jack Hyde (Eric Johnson, 38) in Fifty Shades Freed wirklich im Schilde? Der dritte Teil der Erotikreihe wird nicht nur heiß, sondern verdammt spannend. Der Grund: Ana Steeles (Dakota Johnson, 28) Ex-Boss trübt das Liebesglück mit ihrem Christian Grey (Jamie Dornan, 35). Er will die Beziehung der beiden zerstören – um Ana für sich zu gewinnen? Nicht ganz! Bei der Premiere des Films verrät Darsteller Eric: "Jack Hydes Motivation, bei der wir alle dachten, es gehe um Ana, ist eigentlich hauptsächlich, an Christian Grey Rache zu nehmen." Den Grund dafür erfahren Fans ab sofort im Kino.