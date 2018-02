Auch nach zehn Jahren ist der Andrang bei The Biggest Loser enorm! Christine Theiss (37), Mareike Spaleck und Ramin Abtin (45) wollen auch 2018 übergewichtigen Menschen helfen, ihrem Traumkörper ein Stück näherzukommen. Aufgrund des großen Hypes um die TV-Show sind in dieser Staffel gleich 50 Kandidaten an den Start gegangen. Im Promiflash-Interview verrät Christine, wieso die Sendung immer noch so beliebt ist: "Weil die Leute mitkriegen, dass wir es ehrlich meinen mit den Kandidaten – dass wir sie nicht verarschen und, dass es Erfolg hat." Wie es für die neuen Kandidaten von "The Biggest Loser" weitergeht, erfahrt ihr am Sonntag ab 17:45 Uhr auf Sat.1.