Dieser Nachfolger kann locker mit dem ersten Teil mithalten! Mit "Magic Mike XXL" versuchten die Schöpfer der heißen Stripshow in die nackten Fußstapfen des legendären ersten Films mit Channing Tatum (37), Matt Bomer (40) und Joe Manganiello (41) zu treten – mit Erfolg! Diese drei Elemente machen die Waschbrettbauch-Fortsetzung mindestens genauso sexy wie das Original: Neben den kurvigen Dance Moves in der Garage und der Tankstelle kann sich im XXL-Streifen auch die weibliche Hauptbesetzung sehen lassen! Jada Pinkett-Smith (46) verkörpert die erfolgreiche Clubbesitzerin Rome – und lässt in knappen Shorts nicht nur die Herzen der Männer höherschlagen!