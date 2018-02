"Es ist schon sehr besonders auf diesem Podium zu stehen nach allem, was passiert ist", erklärte er Sportler laut Spiegel Online nach seinem Triumph im Slopestyle. Nach seinem Unfall im vergangenen Jahr postete der heute 24-Jährige nämlich ein erschreckendes Instagram-Foto aus dem Krankenhaus. Er erlitt Knochenbrüche, eine gerissene Milz und eine kollabierte Lunge und hatte damals nicht geglaubt, seinen Unfall zu überleben: "Ich war mir ziemlich sicher, dass ich sterben würde." Doch er erholte sich schnell und konnte am Samstag stolz auf dem Treppchen stehen. Tatsächlich holte Mark schon vor vier Jahren bei den Spielen in Sotschi Bronze, damals mit gebrochener Rippe.