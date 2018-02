Alle wurden hinters Licht geführt! Vor wenigen Tagen wurde publik: "Crocodile Dundee" kommt im Sommer zurück in die Kinos. In einem nervenaufreibenden Trailer machten unter anderem Chris (34) und Liam Hemsworth (28), Hugh Jackman (49) und Russell Crowe (53) Lust auf das lustige Down Under-Spektakel. Aber von wegen! Denn jetzt kam heraus: Das Ganze war nur ein großer Joke für eine Werbekampagne!