Kann er die Tragödie hinter sich lassen? Goodbye Deutschland begleitet heute einen besonderen Auswanderer, denn Ritchie Newton versucht schon zum zweiten Mal sein Glück in der Ferne. Bei seinem ersten Versuch in Thailand erlebte der Bayer ein schlimmes Unglück: Sein Sohn Rino starb mit 15 Jahren! In Kambodscha will Ritchie jetzt einen Neustart wagen.

Vor einigen Jahren war bei Rino ein Herzfehler festgestellt worden. Die benötigten 50.000 Euro für den rettenden Eingriff konnte der Musiker durch zahlreiche Spenden oder durch Auftritte sammeln. Der Junge erholte sich, doch 2013 erreichte die Familie eine Hiobsbotschaft. "Aus dem Blau heraus hat er einen Schlaganfall erlitten. Die Liebe zwischen ihm und mir war so intensiv. Ihn so leiden zu sehen, war nicht zum Aushalten", erzählt Ritchie in der VOX-Show. Besonders tragisch: Als sein Kind starb, war der Neugastronom in Deutschland, um dort Geld für weitere Behandlungen einzutreiben. Der Elvis-Imitator hat inzwischen eine neue Heimat in Kambodscha gefunden, denn in Thailand habe ihn alles an seinen Nachwuchs erinnert. Mit einer neuen Partnerin an seiner Seite und einem bayrischen Spezialitätenrestaurant will er jetzt den großen Durchbruch schaffen.