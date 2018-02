Heißes Mutter-Tochter-Gespann! Mit ihren bezaubernden Kurven zieht Plus-Size-Model Ashley Graham (30) in Kampagnen und auf dem Laufsteg regelmäßig alle Blicke auf sich. Woher sie ihr tolles Aussehen hat, ist spätestens jetzt kein Geheimnis mehr: Auch ihre Mama Linda Graham kann sich mit 53 Jahren noch mehr als sehen lassen. Am Strand bringt ihr ihre Tochter jetzt bei, sich wie ein waschechtes Model in Pose zu stellen – mit einem tollen Ergebnis, das die Fans auf Instagram bestaunen dürfen.