Daniela Katzenberger (31) tobt sich im Filter-Wonderland aus! Das schöne TV-Gesicht liebt die lustigen Animationen, die man auf Apps wie Instagram oder Snapchat findet. Jetzt amüsierte ein Einhorn-Strampler die Kultblondine so sehr, dass sie sich vor Lachen einfach nicht mehr einkriegen konnte. "Hahaha, guck mal, das ist endlich ein Filter für mich. Das nenne ich mal sexuell anregend", prustete sie im Clip, den sie auf Facebook mit ihren Fans teilte. Aber damit nicht genug. Dani legt direkt noch eine Aufnahme nach: "Hahaha, ich find’s immer noch geil. Stell dir vor, ich komme so ins Schlafzimmer gestrampelt!" – das richtete sich dann wohl an ihren Liebsten Lucas Cordalis (50).