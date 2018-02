Olympia 2018 scheint für den Athleten nicht gerade unter einem guten Stern zu stehen. Bereits in der Wettkampfvorbereitung hatte sich der 30-Jährige einen Arm gebrochen. Doch obwohl er noch mit Schmerzen kämpfte, ging der Snowboarder in seiner Paradedisziplin an den Start. Im Viertelfinale am Donnerstag wurde es dann aber brenzlig: Als er durch die Luft flog, verlor er plötzlich das Gleichgewicht, stürzte aus beachtlicher Höhe zu Boden und und krachte mit voller Wucht auf den Rücken. Dabei zog er sich einen Bruch des fünften Halswirbels zu, wie später festgestellt wurde. Doch unglaublich: Nur wenige Sekunden nach seinem Sturz stand der Schwerverletzte schon wieder auf dem Board und fuhr unbeirrt ins Ziel. Erst nach dem Rennen klagte er über Schmerzen in der Brust. Er wurde umgehend ins Krankenhaus gebracht und bekam dort dann die Horrordiagnose.