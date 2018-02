Neben vielen weiteren hübschen Girls kämpft Social-Media-Sternchen Gerda Lewis in diesem Jahr um das letzte Foto bei Germany's next Topmodel. Doch reicht das Potenzial der fitnessverrückten Bloggerin wirklich für Platz eins auf dem Siegertreppchen? Maja Manczak hat 2017 als Kandidatin ihr Glück versucht und verrät jetzt im Promiflash-Interview, wie viele Chancen sie Gerda ausmalt: "Ich finde nicht, dass sie aussieht wie ein klassisches Model, aber vielleicht für den ganz, ganz kommerziellen Bereich. Na ja, oder weil sie eben so selbstbewusst ist, dann vielleicht was im Fernsehen."