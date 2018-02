Gibt's jetzt die Erklärung? Eigentlich war Carina Spack in der Ladys-Villa gut angesehen, fand gleich mehrere Vertrauenspersonen. In der vergangenen Folge von Der Bachelor zerrissen sich dann aber plötzlich mehrere Mädels das Maul über die Mitstreiterin. Die Co-Kandidatinnen unterstellten der blonden Favoritin, ein falsches Spiel zu spielen. Es ginge nicht ihr nämlich gar nicht um Daniel Völz! Doch was ist eigentlich der Grund für diesen Sinneswandel?