Sie ist unter der Haube ! Ex- Bachelor -Kandidatin Denise Temlitz hat ihren Pascal Kappés geheiratet. Die frohe Botschaft hat das Reality-TV-Sternchen jetzt in seinen sozialen Netzwerken verkündet und seine Fans direkt mit dem ersten Heiratsschnappschuss versorgt!

Hand in Hand und megahappy verlassen sie die Kirche! "Es ist geschehen! Wir haben uns getraut. Ab jetzt beginnt ein neues Kapitel und wir sind überglücklich. Mein Schatz, ich liebe dich so sehr", kommentierte Denise das Wedding-Pic auf Instagram. Und auch Pascal ließ seiner Freude im Netz freien Lauf: "Hey ihr Lieben, heute ist es so weit. Wir haben geheiratet. Wir sind überglücklich. Nur noch wir!"