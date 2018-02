So natürlich wie möglich – hier stellt sich Lis Kanzler (22) der Germany's next Topmodel-Fachjury vor! Seit dem 8. Februar beäugt Modelmama Heidi Klum (44) wieder ihre Runway-Schützlinge und dieses Jahr möchte sich auch die 22-Jährige den Aufgaben stellen. In ihrer Instagram-Story überzeugt Lis nun mit ihrem Bewerbungsvideo im “Out of Bed”-Look: "Da ihr meintet, dass wir das Video so natürlich wie möglich machen sollen, habe ich mir gedacht, dass es ganz cool wäre, es direkt nach dem Aufstehen zu filmen!" Die Halbperuanerin flasht aber noch mit ganz anderen Seiten ihre immer größer werdende Community. Neben heißen Beach-Fotos posiert die Topmodelanwärterin gern mal mit einem Burger.