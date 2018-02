Mit ihrem schlüpfrigen Content zieht Erotik-YouTuberin Katja Krasavice (21) Millionen Follower vor die Bildschirme. Was bisher wohl die wenigsten wissen, die selbst erkannte Queen of Bitches war schon mit zehn Jahren freizügiger unterwegs als so mancher. Wie das in der Schule ankam, verriet die Leipzigerin jetzt im Gespräch mit Promiflash: "Ich habe mir immer so ein Oberteil angezogen, das war so bauchfrei, habe mir einen Minirock angezogen und bin so in die Schule gegangen. Die Leute haben immer gesagt, du ziehst dich an wie eine Schlampe. Und am Anfang habe ich natürlich geweint."