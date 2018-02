Dürfen sich die Mädels von Germany's next Topmodel Kalorienbomben ohne Ende reinhauen? Transgender-Model Soraya Kajevic kämpfte selbst um die Model-Krone und weiß, wie es in der Villa zugeht: "Ich hab auch von anderen gehört, dass gewisse Sachen, die zu viele Kalorien hatten, Schokolade oder so, wurde nicht gekauft, auch wenn sie auf der Einkaufsliste waren", erzählte sie im Interview mit Promiflash. So richtig kann Soraya DAS aber nicht beurteilen, da sie bereits in der ersten Folge ihre Koffer packen musste.