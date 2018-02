Diese Überraschung ist wahrlich geglückt. Dass Denise Temlitz und Pascal Kappés in Kürze vor den Traualtar treten wollen, war bekannt. Dass es so schnell geht, hätte aber wohl niemand gedacht. Völlig aus dem Nichts teilten die beiden am Freitagmittag Fotos und Videos ihrer Blitzhochzeit. Still und heimlich haben sich die Verlobten in Berlin das Jawort gegeben. Die stolze Braut strahlt auf den Bildern in einem wunderschönen weißen Spitzendress, das Glück ist ihr und ihrem frischangetrauten Ehemann deutlich ins Gesicht geschrieben. Da bleibt nichts zu sagen außer: Herzlichen Glückwunsch und alles Glück der Welt!