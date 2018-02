Ein No-Go oder absolut nachvollziehbar? In der zweiten Germany's next Topmodel-Folge mussten Ivana Rajić-Hrnjić (22) und Selma (24) im Shoot Out gegeneinander antreten – das Battle gewann dann Ivana, Selma musste ihre Koffer packen. Doch dann passierte es: Kurz nach der Jury-Entscheidung schmiss plötzlich Ivana das Handtuch – für die Promiflash-Leser eine echt miese Aktion!