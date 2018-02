Ist Carrie Hilton (36) die heißeste Oma der Welt? Die Britin zeigt auf ihrem Instagram-Kanal nur zu gerne, was sie hat! Und das sind nicht nur Hammer-Kurven und riesige Tattoos, sondern auch eine Tochter und sogar schon ein Enkelkind. Carrie wird mit 18 Jahren Mutter, ihr Kind Clarice bekommt mit 17 Jahren ebenfalls ein Kind – so schnell kann's gehen. Dass sie eine Granny ist, hindert die vollbusige Frau aber nicht daran, sich unfassbar sexy zu präsentieren. Ob mit XXL-Ausschnitt oder direkt in Strapse und ohne Höschen – Carrie beweist jedem, wie heiß eine Omi sein kann...