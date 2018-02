"Hier habe ich noch ein paar Schwangerschaftsbilder gefunden. Lang, lang ist es her", betitelte die 52-Jährige eine Slideshow auf Instagram, mit der sie sich an die Zeit erinnerte, als sie eines ihrer Mädchen unter ihrem Herzen trug. Und man muss sagen: Carmen hat sich für ihr Babybauch-Shooting etwas ganz Besonderes einfallen lassen. Ob mit blauen Tüchern oder mit einem weißen Mantel, das an ein Gewand aus einer Märchenwelt erinnert – die Zweifach-Mama setzt ihre Kugel damals kreativ in Szene.