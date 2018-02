Hat sich Chethrin Schulze (25) verplappert? Neuesten Gerüchten zufolge soll die ehemalige Love Island-Beauty mit keinem Geringeren als Daniel Völz anbandeln – dabei sucht der Unternehmer in Der Bachelor im TV gerade nach seiner großen Liebe. Im Promiflash-Interview feuert die Blondine die Spekulationen jetzt weiter an, als sie ihren Mr. Right beschreibt! "Mein Traum-Bachelor müsste aussehen wie Ben Affleck (45). Also groß, dunkle Haare, gut gebaut, schönes Lächeln, schöne Zähne: Ja, das ist so mein Typ Mann!", schwärmt die 25-Jährige in der Ustinov Green Carpet Lounge auf der Berlinale. Diese Eigenschaften treffen nicht nur auf Schauspieler Ben, sondern eindeutig auch auf Daniel zu!