David Friedrich (28) ist stinksauer: Der Ex-Dschungelcamper musste am vergangenen Sonntag mit anhören, wie Thorsten Legat (49), Désirée Nick (61) und Melanie Müller (29) über die Urwald-Staffel lästerten, denn die diesjährige Freiluft-WG in Australien sei zu harmonisch aufgetreten! Das ging dem Drummer derart gegen den Strich, dass er in seiner Instagram-Story auf die Beef-Attacke des Trios antwortete – und dabei kein Blatt vor den Mund nahm: “Die Fresse aufzumachen, ohne überhaupt zu wissen, was abgegangen ist und so dumme Kommentare abzugeben ist unterste Schublade!”

