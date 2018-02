Chameen Loca (28) hat eine ausgeprägte soziale Ader! Ende des Jahres will die ehemalige Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin deshalb nach Spanien ziehen, wie sie Promiflash auf dem Ustinov Green Carpet Lounge Event verriet: "Da will ich dann so eine kleine Finca mit Bauernhof, so eine Art Gnadenhof, Tiere aufnehmen, die weitervermitteln." Sie habe sich so in die Sonneninsel verliebt, dass kein anderer Ort infrage komme.