Das sieht ja übel aus! Am Wochenende schockierte Fitness-Influencerin Lisa G. (21) ihre Fans mit Pics aus dem Gym, auf denen sie sich besorgt an den blutüberströmten Kopf fasste. Müssen ihre zahlreichen Fans sich jetzt etwa ernsthafte Sorgen machen? Zum Glück nicht! Via Instagram-Story klärte die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin jetzt auf, was es mit dem unglücklichen Unfall auf sich hatte: "Ihr kennt ja sicher diese Stangen im Fitnessstudio, an die man diese Gewichte packt – daran habe ich mich gestoßen. Danach war mir ein bisschen schummrig und schwindelig. Aber jetzt geht es mir eigentlich wieder ganz okay!"