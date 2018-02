Sie kann's verstehen! Nach der Folge vom vergangenen Mittwoch musste sich Der Bachelor-Kandidatin Janine Christin Wallat (22) von den Zuschauern so einiges anhören – deren Meinung nach habe sie einfach keinen Stolz! Viola Kraus (27) war 2017 selbst Kandidatin der Kuppelshow und kann den Vorwurf vieler Fans, die 22-Jährige habe sich als zweite Wahl abspeisen lassen, nicht ganz nachvollziehen, wie sie jetzt im Promiflash-Interview verriet: "Also, ich habe wirklich lange überlegt, was ich in der Situation gemacht hätte. (...) Ich hätte sie wahrscheinlich auch genommen, um ihn (den Bachelor, d. Red.) einfach noch mal von mir zu überzeugen."



