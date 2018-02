Für den perfekten Look nimmt Cathy Lugner (28) einige Opfer in Kauf! Anfang der Woche machte die Ex von Baulöwe Richard Lugner (85) mit ihrem Naked Attraction-Auftritt inklusive Glitzerintimschmuck von sich reden. Die 28-Jährige legt schließlich viel Wert auf ihr Äußeres und ließ sich jetzt in der d|aesthetic-Klinik in Köln die Konturen aufspritzen. Ihr Beauty-Doc Dr. Sina Djalaei injizierte ihr dabei Hyaluronsäure unter die Haut, um ihre Gesichtszüge zu definieren. Auf Instagram zog die Blondine ein Fazit nach dem Eingriff: "Ich bin jetzt fertig mit meiner Behandlung und bin super, superglücklich über das natürliche Ergebnis."



