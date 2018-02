Was für eine prächtige Hügellandschaft! Welcher deutsche Promi streckt uns denn hier so freizügig seine Boobies entgegen? Das ist tatsächlich Ballermannsängerin Mia Julia (31). Von der sind die Fans zwar nackte Tatsachen gewohnt, aber so heiß sah man die knackige Blondine im Netz lange nicht mehr!

Instagram / mia_julia_brueckner_offiziell Mia Julia, Ex-Pornodarstellerin

Mia hat keine Scham, vor ihren Anhängern alle Hüllen fallen zu lassen – egal, ob auf der Bühne oder auf Instagram. Das beweist die freizügige Musikerin jetzt mal wieder mit einem mehr als scharfen Insta-Schnappschuss. Nur mit einem XXS-Höschen bekleidet, fotografierte das ehemalige Pornosternchen seinen Body durch die Mulde ihrer blanken Brüste! Dazu kommentierte Mia frech: "Montag. Meine Sicht der Dinge. Liegen bleiben."

Instagram / mia_julia_brueckner_offiziell Mia Julia, ehemalige Porno-Darstellerin

So viel Nacktheit regte direkt die Fantasie einiger Follower an: "Nette Aussicht" oder "Bei der Sicht der Dinge würde ich auch liegen bleiben", waren nur zwei der begeisterten Fan-Kommentare. An diese Hammerkurven darf aber am Ende nur Mias Liebster Peter Brückner ran. Mit ihrem Manager ist die Ex-Promi Big Brother-Kandidatin seit 2009 glücklich verheiratet.

Instagram/mia_julia_brueckner Peter Brückner und Mia Julia



