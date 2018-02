Was für ein cooles Mama-Tochter-Duo! Monami Frost (24) ist ein megaerfolgreiches Tattoomodel aus Lettland, das sogar sein eigenes Streetwearlabel hat. Auf ihrem YouTube-Kanal veröffentlicht die 24-Jährige regelmäßig Videos mit ihrer Tochter Gabriella. In einem Clip verrät die Achtjährige jetzt, was sie später einmal selbst für eine Tätowierung haben will: "Ich möchte ein Tattoo von dir, wenn ich älter bin!", sagt sie zu ihrer Mutter. Die reagiert selbstverständlich gerührt: "Oh, wirklich? Das ist so süß!" Und sogar im Gesicht möchte sich Gabriella irgendwann tätowieren lassen...



