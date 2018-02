Mit moderner Volksmusik wollen voXXclub dieses Jahr den Eurovision Song Contest für Deutschland gewinnen. Zuvor müssen sich aber die fünf Jungs der Lederhosen-Boyband gegen Konkurrenten wie The Voice of Germany-Gewinnerin Ivy Quainoo (25) oder Natia Todua bei "Unser Lied für Lissabon" durchsetzen. Bei der Pressekonferenz zum Vorentscheid überzeugt die Band schon jetzt mit ihrem bayrischen Charme: "Ich finde es sehr schön, dass man zeigt, wo man herkommt und dann auch in dieser Sprache singt."



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de