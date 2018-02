Spannende News von Jazzy Gudd (28): Sie geht auf Tour! Am 2. Februar veröffentlichte der Berlin - Tag & Nacht-Star seine Single "Stehaufmädchen" – jetzt können die Fans der Eule-Darstellerin ihr Idol auch endlich live sehen. Im Promiflash-Interview verriet die Musikerin, was ihr Publikum erwartet. "Und dann glaube ich einfach, dass wir auf der Bühne was sehr Geiles rüberbringen, von der Banddynamik her. Wir haben schon sehr viel Spaß zusammen", erzählte die Sängerin begeistert.



