Pausenlos Sex und das vier Jahre lang! Unter uns-Star Tabea Heynig (47) hat vor wenigen Tagen mit 47 Jahren einen gesunden Sohn zur Welt gebracht. Für die Schauspielerin und ihren Ehemann Oliver ist der kleine Monty ein absolutes Wunschkind, das ihnen allerdings eine Menge Arbeit abverlangt hat. Denn der Weg zum Elterndasein war kein leichter – im Gegenteil: Die Soap-Schönheit verrät jetzt ein ziemlich pikantes Geheimnis: Für den Traum von einer Familie mussten sie und ihr Partner eine Menge Matratzensport betreiben.

RTL / Stefan Gregorowius Tabea Heynig spielt Britta Schönfeld bei "Unter uns"

Kindermachen ist ein Vergnügen? Im Fall von Tabea wohl nicht immer! Der TV-Star versucht nämlich schon seit Jahren ein Baby zu bekommen. Auf die Nachfrage, wie lange sie schon den Nachwuchswunsch hegt, antwortet die Britta-Schönfeld-Darstellerin gegenüber Bild: "Na ja, lange und intensiv. Seitdem Oliver und ich zusammen sind, das sind bald vier Jahre, täglich." Vier Jahre jeden Tag Sex? Klingt zunächst nach jeder Menge Spaß, für Tabea und ihren Gatten dürfte das allerdings auch eine sehr frustrierende Zeit gewesen sein. Schließlich hat es erst im letzten Jahr mit dem Schwangerwerden geklappt.

MG RTL D Schauspielerin Tabea Heynig und ihr Sohn Monty

Jetzt genießt der Serienliebling sein Mutterglück in vollen Zügen. Auch das Stillen bereitet der frischgebackenen Ehefrau keinerlei Probleme: "Die Milchbar für den kleinen Monty ist eröffnet", sagte die gebürtige Mannheimerin in dem Interview scherzhaft. Das Durchhaltevermögen und die "harte Arbeit" haben sich am Ende also gelohnt.

Patrick Hoffmann / WENN.com Tabea Heynig beim "Unter Uns"-Sommerfest

