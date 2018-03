Sie schwingt das nackte Tanzbein! Geordie Shore-Star Charlotte Crosby (27) ist vor allem dafür bekannt, gerne mal die Sau herauszulassen. In der Kultshow rockte der Partykracher schon das eine oder andere Tanzparkett. Aber auch privat lässt es die Brünette ordentlich krachen. In einem neuen Video auf Instagram tanzt die Skandalnudel, was das Zeug hält – und das diesmal sogar ganz ohne Klamotten!



