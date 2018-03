Germany's next Topmodel-Kandidatin Soraya Kajevic schafft es bei Heidi Klums (44) Model-Suche in die Top 50. Und das trotz harter Konkurrenz! Für ihr perfektes Aussehen musste die Schweizerin aber einiges in Kauf nehmen. Sie ist als Junge zur Welt gekommen und hat mit ihren 18 Jahren schon einen regelrechten Marathon beim Beauty-Doc hinter sich. Im Promiflash-Interview erzählt die Transgender-Schönheit von ihrem harten Weg zur Frau!



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de