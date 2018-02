Frisurchen, wechsle dich! TV-Star Chameen Loca (28) ist dafür bekannt, sich nur allzu gerne auf dem Friseurstuhl niederzulassen. Von kurz auf Rot, von glatt auf gelockt – das Haarchamäleon hat im Laufe der Jahre schon so manche wilde Haarpracht gerockt. Zuletzt überraschte das Kameragesicht mit coolen Rastazöpfen, aber auch die sollten nicht ewig halten. Ihr neuestes Haarexperiment kostete die Ex-Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin vor allem eins: Sitzfleisch!

Instagram / chameenloca Chameen Loca, Ex-BTN-Darstellerin

Anzeige

In einer neuen Instagram-Story lässt die Fernsehbekanntheit ihre Follower an der Frucht ihrer neuesten Haar-Vision teilhaben. Anstelle ihrer langen Rastas zieren nun ihre natürlich kleingelockten, schulterlangen Haare ihr Haupt. Ganz so einfach gestaltete sich der aktuelle Look aber offenbar nicht: "Endlich!", freut sich die Umgestylte in dem Clip.

Instagram / chameenloca Chameen Loca, YouTuberin

Anzeige

Kein Wunder, wenn man den kleinen, aber feinen Anhang ließt: "Zehn Stunden" saß Chameen unter der Haube. Dem hin- und herschwenkendem Lächeln nach zu urteilen, könnte die feurerrote Strahlefrau mit ihrem Haar-Tapetenwechsel aber nicht zufriedener sein.

Instagram / chameenloca Chameen Loca, Schauspielerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de