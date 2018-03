Für Germany's next Topmodel-Kandidatin Soraya Kajevic war die Schulzeit alles andere als einfach. Das Nachwuchsmodel ist Transgender und eckte damals mit ihrer Art bei ihren Mitschülern an: "Man baut natürlich so eine gewisse Schutzmauer auf, wenn man tagtäglich gemobbt wird", sagte sie im Interview mit Promiflash. Trotzdem kann Soraya auch positiv auf die Zeit zurückblicken. Denn: Sie ist dadurch selbstbewusster geworden.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de