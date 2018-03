Davina (14) oder Shania Geiss (13) würden in ein paar Jahren sicher charmante Bachelorettes abgeben! Doch im TV auf Männerfang gehen? Das ist gar nichts für die Töchter des Kult-Pärchens Carmen (52) und Robert Geiss (54). Die Zweifach-Mama kennt ihre Mädchen genau und weiß im Interview mit Promiflash: "Die würden keinen Mann suchen im Fernsehen. In Monaco laufen ja genug rum!" Aber auch Castingshows wie DSDS oder Germany's next Topmodel würden die zwei eine Absage erteilen – denn sie möchten nicht entdeckt werden, sondern eigenständig Karrieren aufbauen!



