YouTuber Hobbie Stuart (27) ist am Boden zerstört! Der Musiker aus England sollte eigentlich Vater von Zwillingen werden – kurz nach der angeblichen Geburt erfährt er aber, dass die "Mutter" seiner Kinder die ganze Schwangerschaft nur vorgetäuscht hat. "Alles, was sie mir erzählt hat, alles, was ich in den letzten sieben, acht Monaten geglaubt habe, war eine Lüge", berichtet er via YouTube.



